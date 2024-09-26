وزير الدفاع الأمريكي: هناك خطر لاندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل

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لندن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس إن هناك خطر اندلاع حرب شاملة بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، لكنه أضاف أن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما.

وذكر أوستن بعد اجتماع مع نظيريه البريطاني والأسترالي في لندن “نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة. حرب شاملة أخرى (قد) تكون مدمرة لكل من إسرائيل ولبنان”.

وتابع أوستن “لذلك دعوني أوضح.. بوسع إسرائيل ولبنان اختيار مسار آخر، وعلى الرغم من التصعيد الحاد في الأيام القليلة الماضية، فإن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما”.

وعند سؤاله عن الخطوط الحمراء لدعم واشنطن لإسرائيل، رد أوستن بأن الولايات المتحدة لن تغير التزامها بمساعدة إسرائيل في حماية نفسها وسيادة أراضيها.