مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير الدفاع الأمريكي: هناك خطر لاندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس إن هناك خطر اندلاع حرب شاملة بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، لكنه أضاف أن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما.

وذكر أوستن بعد اجتماع مع نظيريه البريطاني والأسترالي في لندن “نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة. حرب شاملة أخرى (قد) تكون مدمرة لكل من إسرائيل ولبنان”.

وتابع أوستن “لذلك دعوني أوضح.. بوسع إسرائيل ولبنان اختيار مسار آخر، وعلى الرغم من التصعيد الحاد في الأيام القليلة الماضية، فإن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما”.

وعند سؤاله عن الخطوط الحمراء لدعم واشنطن لإسرائيل، رد أوستن بأن الولايات المتحدة لن تغير التزامها بمساعدة إسرائيل في حماية نفسها وسيادة أراضيها.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
131 إعجاب
97 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
31 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية