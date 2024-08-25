وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في وقت متأخر‭ ‬يوم السبت إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي وأكد التزام واشنطن بالدفاع عن إسرائيل.

وجاء في بيان للبنتاجون أن أوستن “تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لمناقشة الدفاع عن إسرائيل ضد هجمات حزب الله اللبناني”.

وأضاف البيان “أكد الوزير أوستن على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من إيران وشركائها ووكلائها بالمنطقة”.