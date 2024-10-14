وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان سلامة قوة حفظ السلام في لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزير لويد أوستن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الأحد على أهمية اتخاذ إسرائيل كل التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان والجيش اللبناني.

وفي المكالمة أكد أوستن أيضا على الحاجة إلى التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي لتوفير الأمن للمدنيين في أقرب وقت ممكن.

وقال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في البيان إنه يتعين اتخاذ خطوات في أقرب وقت لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة.