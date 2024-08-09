مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع في الشرق الأوسط

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر منصة إكس إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الخميس وناقش معه التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أوستن في منشور “الطائرات الأمريكية إف-22 رابتور التي وصلت إلى المنطقة اليوم تمثل واحدة من بين العديد من الجهود لردع العدوان والدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة”.

وأضاف “شددتُ أيضا على أهمية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يحرر الرهائن”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
49 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
3 إعجاب
5 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية