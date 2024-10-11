وزير الدفاع الأمريكي يحث إسرائيل على ضمان سلامة قوات اليونيفيل في لبنان

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الجمعة إنه حث نظيره الإسرائيلي على ضمان سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بعد أن قالت إن اثنين من أفرادها أصيبا في جنوب لبنان.

وكتب أوستن في منشور على إكس عقب مكالمته مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مساء يوم الخميس “أدعو إلى ضمان سلامة قوات اليونيفيل وتنسيق الجهود للانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن”.