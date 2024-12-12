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وزير الدفاع الأمريكي يدعو إلى “تشاور وثيق” بين إسرائيل وأمريكا بشأن سوريا

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء إن الوزير لويد أوستن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اتصال هاتفي بينها بأنه من المهم أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل على تشاور وثيق بشأن الأحداث الجارية في سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان “أكد الوزير أوستن على أهمية التشاور الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الأحداث الجارية في سوريا”.

وأضافت أن أوستن أبلغ كاتس بأن واشنطن تراقب التطورات في سوريا وأنها تدعم انتقالا سياسيا سلميا يشمل الجميع.

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