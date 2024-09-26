وزير الدفاع الأمريكي يهون من فكرة “الخطوط الحمراء” أمام دعم إسرائيل

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لندن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وهون من فكرة “الخطوط الحمراء”، لكنه حذر من أن اندلاع صراع شامل بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية سيكون مدمرا.

ورفضت إسرائيل دعوات عالمية إلى وقف إطلاق النار المتبادل مع حزب الله المدعوم من إيران يوم الخميس، متحدية الولايات المتحدة، أكبر حلفائها، بمواصلة الضربات التي أدت إلى مقتل المئات في لبنان وتأجيج المخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

وعند سؤاله عن “الخطوط الحمراء” لدعم واشنطن لإسرائيل، رد أوستن بأن الولايات المتحدة لن تغير التزامها بمساعدة إسرائيل في حماية نفسها. وكرر دعوات أمريكية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

وذكر أوستن بعد اجتماع مع نظيريه البريطاني والأسترالي في لندن “نحن ملتزمون منذ البداية بمساعدة إسرائيل وتقديم الأشياء الضرورية لهم ليتمكنوا من حماية سيادة أراضيهم ولم يتغير ذلك ولن يتغير في المستقبل”.

وأعلنت إسرائيل يوم الخميس الحصول على حزمة مساعدات بقيمة 8.7 مليار دولار من الولايات المتحدة لدعم جهودها العسكرية الحالية والحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة.

وذكر أوستن أن هناك خطر اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، لكنه أضاف أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا.

وأضاف “نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة. حرب شاملة أخرى (قد) تكون مدمرة لكل من إسرائيل ولبنان”.

وتابع أوستن “لذلك دعوني أوضح.. بوسع إسرائيل ولبنان اختيار مسار آخر، وعلى الرغم من التصعيد الحاد في الأيام القليلة الماضية، فإن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما”.

وأردف أن أسرع طريق أمام إسرائيل لتحقيق هدفها بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم هو الدبلوماسية.

وتعهدت إسرائيل بتأمين الشمال وإعادة الآلاف من السكان إلى منازلهم بعد أن أخلوها بسبب شن حزب الله ضربات عبر الحدود العام الماضي تضامنا مع المسلحين الفلسطينيين الذين يقاتلون في قطاع غزة.