وزير الدفاع الأميركي: مبادرة ترامب للسلام “ليست خيانة” لأوكرانيا

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قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الخميس إن المحادثات التي أجراها الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا “ليست خيانة” لكييف.

وتصر القوى الأوروبية على أن أوكرانيا ودول أخرى في القارة يجب أن تكون موجودة إلى طاولة أي مفاوضات مستقبلية.

وقال هيغسيث قبل اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “ليست هناك خيانة. ثمة اعتراف بأن العالم والولايات المتحدة مهتمان بالسلام، سلام عن طريق التفاوض، كما قال الرئيس ترامب، ووقف القتل”.

وأضاف “هذا سيتطلب من الجانبين الاعتراف بأمور لا يريدونها”.

وفاجأ ترامب الأربعاء أوكرانيا وحلفاء واشنطن الأوروبيين بموافقته على بدء محادثات سلام في أول مكالمة هاتفية معلنة يجريها مع بوتين منذ عودته إلى السلطة.

وتحدث هيغسيث عن مجموعة توقعات أميركية لوقف الحرب قائلا إنه من غير الواقعي أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها أو أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف أنه يجب على أوروبا أن تبدأ الآن تقديم “الحصة الأكبر” من المساعدات لأوكرانيا وأن الولايات المتحدة لن تنشر قوات كضمان أمني بموجب أي اتفاق.

ورد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قائلا إنه “من المؤسف” أن واشنطن قدّمت “تنازلات” لروسيا حتى قبل بدء محادثات السلام.

وأضاف “من وجهة نظري، كان من الأفضل التحدث عن عضوية محتملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي أو خسارة محتملة لأراض على طاولة المفاوضات”.

وفي بيان صدر الأربعاء، قال وزراء خارجية دول أوروبية رئيسية بينها ألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا إن “أوكرانيا وأوروبا يجب أن تكونا جزءا من أي مفاوضات”.

بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إن أوكرانيا يجب أن تشارك في أي محادثات سلام وإن أي اتفاق نهائي يجب أن يكون “مستداما”.

وقال لصحافيين قبل اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو “من المهم عندما نتحدث عن أوكرانيا أن تكون أوكرانيا منخرطة بشكل وثيق في كل ما يتعلق بأوكرانيا”.

ويخشى داعمو كييف الغربيون من أن يجبر ترامب أوكرانيا على إبرام اتفاق سلام قد لا يصب في مصلحتها.

وقال وزير الدفاع الاستوني هانو بيفكور “يجب أن تكون أوروبا جزءا من هذه المفاوضات”.

وأضاف “أوروبا منخرطة في الدفاع الأوكراني، وأوروبا تعيد بناء أوكرانيا بأموال الاتحاد الأوروبي، وبمساعداتنا الثنائية، لذلك علينا أن نكون هناك”.

اب/الح/غ ر