وزير الدفاع الأميركي يزور غونتانامو الأربعاء

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يتوجّه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأربعاء إلى القاعدة الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا “للتواصل مع الجنود”، وفق ما أفاد البنتاغون في بيان مقتضب.

وتأتي الزيارة التي تم الإعلان عنها عبر بيان من جملة واحدة صدر بعد ظهر الثلاثاء، في وقت تكثّف واشنطن ضغوطها على الجزيرة المحكومة من نظام شيوعي عبر فرض عقوبات وحصار نفطي.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا على رغبته في الإطاحة بالحكومة الشيوعية في كوبا وربط الخطوة بالدعم السياسي القوي الذي يحظى به من الكوبيين الأميركيين والذي ساعده في العودة إلى البيت الأبيض.

وإلى جانب غوانتانامو، أفاد البنتاغون أن هيغسيث سيتوجّه كذلك إلى تامبا في فلوريدا حيث مقر القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”. تشرف “سنتكوم” على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، بما في ذلك العمليات ضد إيران.

وأواخر الشهر الماضي، زار كبير الضباط الأميركيين المشرفين على العمليات في أميركا اللاتينية غوانتانامو حيث التقى قادة عسكريين كوبيين.

وذكر الجيش الأميركي حينها أن الاجتماع الذي أجراه الجنرال فرنسيس دونوفان بحث “بشكل مقتضب مسائل أمنية عملياتية”.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأميركية إن “الجنرال دونوفان قاد تقويما أمنيا لمحيط القاعدة البحرية وناقش حماية القوات وسلامة الجنود وأفراد عائلاتهم والجهوز العملياتي مع مسؤولي القاعدة”.

وقبل أسبوعين على ذلك، توجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف إلى هافانا حيث التقى مسؤولين كوبيين رفيعي المستوى.

بات خليج غوانتانامو الواقع على بعد 700 كيلومتر جنوب شرق ميامي، على ساحل كوبا جنوب الشرقي، يعرف بأنه موقع شهد انتهاكات بحق سجناء اعتُقلوا في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وسعى ترامب لاستخدام القاعدة كمركز لاحتجاز المهاجرين الذين يتم ترحيلهم.

ديس/لين/جك