وزير الدفاع الأميركي يعلن تقليص إنفاق البنتاغون بمقدار 5,1 مليار دولار

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أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الخميس أن البنتاغون سيخفض من إنفاقه “غير الضروري” بمقدار 5,1 مليار دولار، ويشمل التقليص المنح المقدمة لجامعتين أميركيتين مرموقتين.

وقال هيغسيث في مقطع فيديو نشر على منصة إكس “سنوقع في هذه الأثناء مذكرة تأمر بإنهاء عقود مع وزارة الدفاع بقيمة 5,1 مليار دولار”.

يندرج هذا الإعلان ضمن برنامج فدرالي ضخم لخفض الميزانية تعهد به إيلون ماسك، بموافقة الرئيس دونالد ترامب، في إطار تفويضه لإدارة الكفاءة الحكومية.

وتتضمن النفقات المعنية 500 مليون دولار من المنح المخصصة لجامعة نورث وسترن وجامعة كورنيل اللتين وصفتا بأنهما “مؤسستان أكاديميتان تتسامحان مع معاداة السامية وتدعمان برامج التنوع والمساواة والإدماج المثيرة للانقسام”.

من جهتها، قالت رئاسة جامعة كورنيل في بيان الثلاثاء إنها تلقت 75 أمرا بوقف العمل من وزارة الدفاع بشأن أبحاث “مهمة للغاية بالنسبة للدفاع الوطني والأمن السيبراني والصحة في الولايات المتحدة”.

وتتعلق إحدى المنح المذكورة بأبحاث السرطان، وفقا للبيان.

وأشار بيت هيغسيث إلى وقف أحد عشر عقدا يتعلق بالتنوع والمساواة والإدماج، والمناخ والاستجابة لجائحة كوفيد-19 و”أنشطة غير أساسية” أخرى.

وأوضح “نحن بحاجة إلى هذه الأموال من أجل تحسين الرعاية الصحية لمقاتلينا وعائلاتهم، بدلا من دفع 500 دولار في الساعة للمستشارين”.

تبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار.

وفي شباط/فبراير، أمر وزير الدفاع في مذكرة اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، بوضع تدابير ترمي إلى خفض ميزانية وزارته بنسبة 8% سنويا.

تجس/ريم/ح س