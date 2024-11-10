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وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل ألحقت الهزيمة بحزب الله

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القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأحد إن إسرائيل ألحقت الهزيمة بجماعة حزب الله اللبنانية وإن القضاء على أمينها العام حسن نصر الله كان تتويجا لهذا الإنجاز.

وذكر كاتس خلال احتفالية أقيمت في مقر وزارة الخارجية “الآن أصبح من الواجب علينا مواصلة الضغط من أجل جني ثمار هذا النصر”.

وأضاف أن إسرائيل ليست مهتمة بالتدخل في السياسة الداخلية للبنان، لكنه عبر عن آماله في أن يغتنم تحالف دولي هذه الفرصة سياسيا وأن ينضم لبنان إلى دول أخرى في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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