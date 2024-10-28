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وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران في وضع ضعيف بعد هجوم يوم السبت

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القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين إن إيران في وضع ضعيف يمكن استغلاله في المستقبل، وذلك بعد شن ضربات جوية إسرائيلية عليها مطلع هذا الأسبوع.

ونقل بيان صادر عن مكتب جالانت قوله خلال اجتماعه مع قادة سلاح الجو “لقد نفذتم ضربات دقيقة على راداراتهم وأنظمة دفاعهم الجوي، مما يخلق ضعفا كبيرا للعدو عندما نرغب في الضرب لاحقا”.

وتابع “لقد ألحقتم الضرر أيضا بقدراتهم الإنتاجية، مما يغير ميزان القوى… لقد تم إضعاف قدراتهم الهجومية والدفاعية”.

وقالت إيران إن الضربات الجوية التي نفذت يوم السبت تسببت في أضرار محدودة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن طهران “ستستخدم كل الأدوات المتاحة” للرد.

وجاءت الضربات الجوية الإسرائيلية ردا على هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

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