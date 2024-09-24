مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمم المتحدة لا تفي بالتزاماتها في منع هجمات حزب الله

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة تتهرب من مسؤوليتها في منع الهجمات الصاروخية على إسرائيل من جانب جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وأضاف في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، ردا على تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حزب الله أخذ “لبنان رهينة”.

وقال “الأمم المتحدة لا تقر بأفعالها (جماعة حزب الله)، ولا تفي بالتزاماتها الأساسية وهي منع هجمات حزب الله والمطالبة بتنفيذ القرار 1701″، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي يطالب جماعة حزب الله بنزع سلاحها.

وقال جوتيريش في وقت سابق “لبنان على حافة الهاوية… شعب لبنان وشعب إسرائيل وشعوب العالم لا يمكنها تحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
118 إعجاب
84 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
57 إعجاب
51 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية