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وزير الدفاع الإسرائيلي: البحرية دمرت أسطولا سوريا في عملية ليل الاثنين

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القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء إن صواريخ للبحرية الإسرائيلية دمرت الأسطول الحربي السوري في عملية جرت ليل الاثنين في إطار حملة واسعة النطاق للقضاء على التهديدات الاستراتيجية لإسرائيل.

وأضاف أثناء زيارة لقاعدة بحرية في حيفا إن القوات الإسرائيلية تتمركز في المنطقة العازلة بين سوريا وهضبة الجولان وأضاف أنه أمر بإنشاء “منطقة دفاعية خالصة” في جنوب سوريا دون وجود إسرائيلي دائم لمنع أي تهديد إرهابي لإسرائيل.

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