وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش تلقى تعليمات بتسريع هدم منازل اللبنانيين في “قرى خط المواجهة”

القدس 22 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأحد إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في “قرى خط المواجهة” لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية.

وأضاف كاتس في بيان صدر عن مكتبه أن الجيش تلقى تعليمات بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني اللبناني فورا، والتي قال إنها تُستخدم في “أنشطة إرهابية”.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)