وزير الدفاع الإسرائيلي: العمليات في غزة هيأت الظروف للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن

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القدس (رويترز) – أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت نظيره الأمريكي أن العمليات العسكرية في قطاع غزة خلقت الظروف التي ستمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، حسبما ذكر مكتب جالانت يوم الأربعاء.

وقال المكتب إن جالانت أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي ليلة الثلاثاء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وتابع جالانت، بحسب البيان “عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة أدت إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة الرهائن، وهو الأمر الذي يمثل أعلى ضرورة أخلاقية في الوقت الراهن”.