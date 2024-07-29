وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله سيتحمل المسؤولية عن هجوم الجولان

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القدس (رويترز) – أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن يوم الاثنين بأن جماعة حزب الله المدعومة من إيران ستتحمل المسؤولية عن هجوم صاروخي تسبب في مقتل 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال مكتب جالانت إنه أطلع أوستن على الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت.

وأضاف مكتبه “أشار الوزير جالانت إلى أن الهجوم الذي وقع يوم السبت يمثل تصعيدا كبيرا وأن حزب الله وكيل إيران سيتحمل المسؤولية عنه”.