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وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا متزايدا

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القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الخميس إن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية ضد جماعة حزب الله اللبنانية، رغم أن المرحلة الجديدة من القتال تتضمن مخاطر كبيرة.

وأضاف في بيان “في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص كبيرة ولكن هناك مخاطر جمة أيضا. حزب الله يشعر بالملاحقة وسوف تستمر العمليات العسكرية”.

وأضاف “هدفنا هو ضمان عودة سكان شمال إسرائيل بأمان إلى ديارهم. ومع مرور الوقت، سيدفع حزب الله ثمنا متزايدا”.

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