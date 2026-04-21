وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاح حزب الله سيُنزع بوسائل عسكرية ودبلوماسية

afp_tickers

2دقائق

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء أن الدولة العبرية تعتزم نزع سلاح حزب الله في لبنان بوسائل “عسكرية ودبلوماسية”.

وقال كاتس خلال مراسم أُقيمت بمناسبة اليوم الوطني لإحياء ذكرى الجنود الذين قُتلوا في حروب إسرائيل إن “الهدف الاستراتيجي للحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله (…) من خلال مزيج من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية”.

ويسري منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تشوبه خروق عدة، وتُعقد الخميس في واشنطن جولة جديدة من المباحثات “المباشرة” بين لبنان وإسرائيل، بعد نحو عشرة أيام من الجولة الأولى، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية وكالة فرانس برس الاثنين.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي هدّد الحكومة اللبنانية بمواصلة العمليات العسكرية إذا “استمرت في عدم الوفاء بالتزاماتها”.

وقال كاتس “سنتصرف بالطريقة نفسها في مواجهة أي إطلاق نار” من الأراضي اللبنانية.

وحذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي الاثنين سكان نحو 80 قرية في جنوب لبنان من العودة إليها قائلا إن نشاطات حزب الله هناك “مستمرة” رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

ييف/ب ح/خلص