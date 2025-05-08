وزير الدفاع الإسرائيلي: سنفعل بطهران ما فعلناه “مع حماس في غزة”

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس إن بلاده ستفعل بطهران “ما فعلته مع حماس في قطاع غزة”، بعد أيام من استهداف الحوثيين المدعومين من إيران لمطار تل أبيب.

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه “أحذر القيادة الإيرانية التي تمّول، وتسلح وتوجه تنظيم الحوثيين الإرهابي: أسلوب الحروب بالوكالة قد انتهى”.

وشدد كاتس “أنتم تتحملون المسؤولية المباشرة، ما فعلناه بحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، وبالحوثيين في اليمن، سنفعله بكم في طهران أيضا”.

وكان الحوثيون أطلقوا صباح الأحد صاروخا باتجاه إسرائيل، سقط في محيط مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية وتسبب بتعطيل حركة الملاحة لفترة قصيرة.

وقال الجيش حينها إنه نفذ “عدة محاولات لاعتراض الصاروخ” قبل أن يسقط في محيط المطار متسببا بإصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.

وردت إسرائيل الثلاثاء باستهداف مطار صنعاء في اليمن وعطلته بشكل كامل. وقالت إسرائيل إن الحوثيين يستخدمون المطار “لنقل وسائل قتالية ونشطاء ويتم تشغيله بشكل متواصل لأغراض إرهابية”.

مساء الإثنين أيضا، أعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات جوية على بنى تحتية للحوثيين في الحديدة بجنوب اليمن.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وكاتس هددا إيران الثلاثاء في بيان مشترك أيضا، وحملاها المسؤولية “بشكل مباشر عن أي هجوم من ذراع الحوثيين ضد دولة إسرائيل، وستتحمل العواقب كاملة”.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء وقفا لإطلاق النار بين بلاده والمتمردين الحوثيين في اليمن تم التوصل إليه بوساطة سلطنة عًمان.

لكن الحوثيين أكدوا مواصلة استهداف إسرائيل والسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر رغم الاتفاق الذي أنهى ضربات أميركية مكثفة متواصلة منذ أسابيع على اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية باتجاه الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

ها/غ ر