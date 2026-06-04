وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل العمليات في لبنان في الوقت الراهن

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القدس 4 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس إن إسرائيل ستواصل عملياتها على الأرض في جنوب لبنان في الوقت الراهن، ولن يتمكن السكان الذين أجبرتهم إسرائيل على مغادرة منازلهم من العودة.

جاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان لبنان وإسرائيل اتفاقهما على تنفيذ وقف إطلاق النار خلال محادثات في واشنطن. ويشترط هذا الاتفاق وقف جماعة حزب الله لإطلاق النار.

وقال كاتس في بيان إن القوات ستبقى في ما يسمى بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، بما في ذلك منطقة قلعة الشقيف، التي يعود عمرها إلى 900 عام واستولت عليها إسرائيل يوم السبت.

وقال إن إسرائيل ستواصل “تفكيك البنية التحتية الإرهابية في المنطقة” وإن لديها “حرية للتصرف، بدعم من الولايات المتحدة، لضرب بيروت ردا على الهجمات على المناطق والأراضي الإسرائيلية”.

واتفق لبنان وإسرائيل أمس الأربعاء على وقف إطلاق نار جديد في لبنان بدعم من الولايات المتحدة. ووافق الجانبان من قبل على وقف إطلاق النار في أبريل نيسان ثم تم تمديده في مايو أيار، إلا أن العنف استمر.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)