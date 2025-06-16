وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نية لإلحاق الأذى الجسدي بسكان طهران

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القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تنوي إلحاق الأذى المتعمد بسكان طهران، متراجعا عن تعليقات أدلى بها في وقت سابق من يوم الاثنين.

وأضاف كاتس في بيان “أود توضيح ما هو بديهي: لا نية لإلحاق الأذى الجسدي بسكان طهران كما يفعل الديكتاتور القاتل بسكان إسرائيل”.

وتابع قائلا “سيضطر سكان طهران إلى دفع ثمن الديكتاتورية وإخلاء منازلهم من المناطق التي ستستدعي مهاجمة أهداف النظام والبنى التحتية الأمنية في طهران”.