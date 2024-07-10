وزير الدفاع الإسرائيلي: من المهم انتهاز الفرصة للتوصل لاتفاق بشأن حرب غزة

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القدس (رويترز) – ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأربعاء إن إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان على أهمية اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن التحديات لا تزال قائمة.

وجاءت التصريحات بعد لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بالمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

وقالت الوزارة في بيان عن اللقاء الذي قالت إنه جرى مساء يوم الثلاثاء “ناقش الجانبان أهمية اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة”.