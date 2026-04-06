وزير الدفاع الإسرائيلي: هاجمنا مجمع بتروكيماويات في إيران
6 أبريل نيسان (رويترز) – قال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل قصفت اليوم الاثنين أكبر مجمع بتروكيماويات إيراني في عسلوية، في ما وصفه بأنه ضربة اقتصادية قاسية لطهران.
وأفادت وكالة فارس للأنباء اليوم بسماع دوي عدة انفجارات في مجمع بارس الجنوبي للبتروكيماويات في عسلوية.
وفي مارس آذار، هاجمت إسرائيل حقل بارس الجنوبي للغاز وبنيته التحتية في مركز المعالجة القريب في عسلوية، مما دفع إيران إلى شن هجمات على أهداف طاقة في أنحاء الشرق الأوسط.
