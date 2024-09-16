وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك ضرورة للعمل العسكري على الحدود الشمالية

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القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين إن السبيل الوحيد لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم هو العمل العسكري.

وذكر مكتب جالانت في بيان أن وزير الدفاع أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستين.

وجاء في البيان “أكد الوزير جالات أن إمكانية التوصل إلى اتفاق تتلاشى مع استمرار حزب الله في (ربط نفسه) بحماس، ورفضه إنهاء الصراع. بالتالي، الحل الوحيد المتبقي لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم سيكون عبر العمل العسكري”.