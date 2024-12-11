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وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك فرصة للتوصل لاتفاق لتحرير الرهائن ويشمل مواطنين أمريكيين

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القدس (رويترز) – قال مكتب يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان إن كاتس أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي يوم الأربعاء بأن هناك فرصة الآن للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بما يشمل مواطنين أمريكيين.

وأضاف مكتب كاتس في بيان “أطلع الوزير كاتس وزير الدفاع أوستن على تطورات مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وقال إن هناك الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد سيسمح بإعادة جميع الرهائن، بما في ذلك من يحملون الجنسية الأمريكية”.

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