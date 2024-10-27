وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأمريكي بنجاح الضربات على إيران

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القدس (رويترز) – قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الأحد إن يوآف جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بنجاح الضربات الإسرائيلية على إيران وناقش “الفرص الاستراتيجية” التي قد تنجم عن ذلك.

وأضاف المكتب “جالانت ناقش التقييمات المبدئية المتعلقة بنجاح الضربات التي استهدفت منشآت تصنيع صواريخ ومنظومات صواريخ سطح جو وقدرات جوية إيرانية”.

وقال البيان “الوزير جالانت ناقش أيضا الفرص الاستراتيجية التي نجمت عن الإنجازات التي تحققت في العمليات على الجبهتين الشمالية والجنوبية” في إشارة للقتال في لبنان وقطاع غزة.