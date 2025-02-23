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وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بالاستعداد لبقاء “طويل” بالضفة الغربية

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رام الله/القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأحد إن أوامر صدرت للجيش بالاستعداد “لبقاء طويل” في مناطق من الضفة الغربية المحتلة وسط تصعيد العمليات ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر للجيش بتنفيذ عملية “مكثفة” في الضفة الغربية في أعقاب انفجارات في حافلات بالقرب من تل أبيب يوم الخميس وصفها مكتب نتنياهو بأنها محاولة لشن هجوم جماعي. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.

وينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية منذ شهر ويقول إنها تستهدف المسلحين. واضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية حيث تعرضت منازل وبنية تحتية للهدم.

وقال كاتس في بيان يوم الأحد إنه أصدر أوامر للقوات بتوسيع العمليات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنين وطولكرم ونور شمس بشمال الضفة الغربية من أجل تفكيك البنية التحتية للمسلحين.

وقال إن 40 ألف فلسطيني غادروا المخيمات.

وذكر الجيش في بيان أنه سيتم نشر دبابات في جنين في إطار العملية، وهي أول مرة تنشر فيها إسرائيل دبابات في الجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 20 عاما.

وندد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار الإسرائيلي بنشر دبابات في شمال الضفة الغربية.

وقال أبو ردينة “هذا تصعيد إسرائيلي خطير لن يؤدي إلي استقرار أو تهدئة ونحن نحذر من هذا التصعيد الخطير”.

وقال كاتس في بيانه إنه تم إخطار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لوقف أنشطتها في المخيمات. ولم يتسن بعد الوصول إلى الوكالة للتعليق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجيرات الحافلات قرب تل أبيب والتي جاءت وسط وقف إطلاق نار هش في غزة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل بعد حرب استمرت ما يقرب من 16 شهرا.

ولا يزال وقف إطلاق النار في غزة صامدا منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني على الرغم من الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس بارتكاب انتهاكات.

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