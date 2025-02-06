وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بتجهيز خطة لمغادرة سكان غزة

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من جيمس ماكنزي وجنى شقير

القدس (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش يوم الخميس بإعداد خطة تسمح “بالخروج الطوعي” لسكان غزة من القطاع.

ويأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن كاتس قوله “أرحب بخطة الرئيس ترامب الجريئة، ويجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم”.

وردا على سؤال حول من سيستقبل الفلسطينيين، قال كاتس إن هذه المهمة يجب أن تقع على عاتق الدول التي عارضت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف “دول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وغيرها من الدول التي وجهت اتهامات ومزاعم كاذبة ضد إسرائيل بسبب إجراءاتها في غزة ملزمة قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها”.

وقال كاتس “سينكشف نفاقهم (تلك الدول) إذا رفضوا ذلك. هناك دول مثل كندا، التي لديها برنامج هجرة منظم، عبرت سابقا عن استعدادها لاستقبال سكان من غزة”.

وجاءت فكرة ترامب المثيرة للجدل، والتي أثارت الغضب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في الوقت الذي من المتوقع أن تبدأ فيه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محادثات حول الجولة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الهش لإنهاء حرب استمرت لأكثر من 15 شهرا في غزة.

وذكرت القناة 12 أن خطة كاتس ستشمل خيارات الخروج عن طريق المعابر البرية، بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للمغادرة بحرا وجوا.