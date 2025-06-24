وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بمهاجمة إيران بعد “انتهاك” وقف إطلاق النار

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(رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء إنه أمر الجيش بالرد بقوة على ما وصفه بانتهاك إيراني لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

جاء هذا التوجيه بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ذلك بأقل من ثلاث ساعات دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وذكر كاتس أن الجيش تلقى تعليمات بتنفيذ عمليات مكثفة ضد أهداف في طهران.