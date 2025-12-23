The Swiss voice in the world since 1935
وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد ببقاء الجيش في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أبدا بشكل كامل من قطاع غزة لأسباب أمنية، وإنه سيتم تشكيل وحدة عسكرية مدنية في القطاع الفلسطيني.

وأضاف كاتس في كلمه ألقاها “نحن موجودون في عمق غزة ولن نغادر غزة بأكملها أبدا. لن يكون هناك شيء من هذا القبيل. نحن هناك للحماية، ولمنع (تكرار) ما حدث”، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التعليق.

وتابع كاتس قائلا “عندما يحين الوقت، في شمال غزة… سنشكل وحدات ناحال بدلا من المجتمعات (الإسرائيلية) التي تم إبعادها. سنفعل ذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب”، في إشارة إلى لواء بالجيش الإسرائيلي.

وأضاف “نحن لا نثق في أي شخص آخر لحماية مواطنينا”، مشيرا إلى ما قال إنه ضروري أيضا في لبنان وسوريا.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

