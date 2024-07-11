وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لتحقيق يشمل نتنياهو في إخفاقات 7 أكتوبر

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القدس (رويترز) – دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الخميس إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أدلى جالانت بهذه التعليقات في حفل تخريج ضباط جدد في الجيش حضره نتنياهو أيضا. وردد الحشد في الحفل الذي ضم عائلات الضباط الجدد الهتافات عندما أدلى جالانت بتعليقه.