وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لتحقيق يشمل نتنياهو في إخفاقات 7 أكتوبر

reuters_tickers

2دقائق

القدس (رويترز) – دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الخميس إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أدلى جالانت بهذه التعليقات في حفل تخريج ضباط جدد في الجيش حضره نتنياهو أيضا الذي يقود ائتلافا حكوميا يعصف به الخلاف.

وقال جالانت إن التحقيق الرسمي “لا بد أن يكون موضوعيا، ويتعين أن يشملنا جميعا، من يتخذون القرارات ومن ينفذونها، أي الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية”.

وأضاف “لا بد أن يشملني التحقيق بصفتي وزيرا للدفاع، ولا بد أن يشمل رئيس الوزراء”، أمام الحشد الذي أخذ يهتف.

ورفض نتنياهو دعوات سابقة إلى فتح تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي باغت إسرائيل وأشعل الحرب في غزة، قائلا إن التحقيقات فيما حدث يجب أن تُنفذ بعد انتهاء الحرب.

ويمكن للحكومة فقط اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيقات رسمية تتمتع باختصاص واسع ولنتائجها أهمية ووزن. ويختار رئيس قضاة المحكمة العليا أفراد اللجنة.

وسبق أن اختلف جالانت مع نتنياهو.

وبعد مظاهرات العام الماضي التي عمت إسرائيل على مدى أشهر احتجاجا على خطط حكومية لتقييد سلطات المحكمة العليا، قال جالانت إنه يجب التخلي عن مشروع القانون المقترح وحذر من أن الاضطرابات العامة قد تقوض الأمن الوطني.

وأقال نتنياهو جالانت على الفور، مما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الخروج إلى الشوارع دعما لجالانت. وما كان من نتنياهو إلا أن أذعن في نهاية المطاف وترك جالانت في منصبه.

ويشتبك جالانت منذئذ مع نتنياهو بسبب استراتيجية غزة، مما دفع بعض أعضاء حزب ليكود الذي ينتمي إليه الاثنان إلى الدعوة إلى فصل جالانت من منصبه.