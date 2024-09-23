وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب الإسرائيليين بالتحلي بالهدوء مع تكثيف الهجمات في لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين إن إسرائيل تكثف هجماتها ضد جماعة حزب الله اللبنانية وإنه يتعين على الإسرائيليين التحلي بالهدوء خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتوقع تكثيفا لإطلاق النار عبر الحدود.

وذكر جالانت في مقطع مصور نشره مكتبه “نكثف هجماتنا في لبنان، وستستمر الإجراءات حتى نحقق هدفنا بإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم… هذه هي الأيام التي سيتعين فيها على الإسرائيليين أن يتحلوا بالهدوء”.