وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إنه أطلع نظيره الأمريكي على الهجمات في لبنان

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القدس (رويترز) – قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن الوزير يوآف جالانت أطلع نظيره الأمريكي لويد أوستن على الهجمات في لبنان.

وذكر المكتب أن “الوزير ناقش الهجمات الدقيقة ومحددة الأهداف التي شنها جيش الدفاع الإسرائيلي ليل الاثنين على أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في منطقة الحدود بجنوب لبنان”.

وقال “تأتي هذه العمليات البرية استكمالا للتدابير الأحدث والمستمرة للقضاء على كبار قادة حزب الله وإضعاف القدرات الهجومية للجماعة”.