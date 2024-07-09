وزير الدفاع الإسرائيلي يمنح الضوء الأخضر لخطة بدء تجنيد المتزمتين دينيا

reuters_tickers

3دقائق

القدس (رويترز) – اعتمد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الثلاثاء خطة بدء تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش، في تحرك من المرجح أن يفاقم توتر العلاقات داخل الائتلاف الحكومي المنتمي إلى تيار اليمين والذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتستند حكومة نتنياهو على حزبين من الأحزاب المتزمتة التي تعد إعفاء المتزمتين دينيا من التجنيد مُهما للحفاظ على ناخبيها في المعاهد الدينية وبعيدا عن بوتقة الانصهار في الجيش التي قد تمثل اختبارا لأعرافهم التقليدية.

ويعارض زعيما الحزبين بشدة التجنيد في وقت يسعى فيه الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز صفوفه وسط الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن جالانت أجرى مباحثات مع مسؤولين عسكريين كبار وافق بعدها على توصياتهم بتنفيذ أول استدعاء للرجال المتزمتين دينيا إلى الجيش على مدى الشهر المقبل.

وذكرت الوزارة أن الأمر يشمل الفرز الأولي والتقييم لتحديد المجندين المحتملين. ويُرسل الاستدعاء الأولي للإسرائيليين حينما يتجاوزون 16 عاما وعادة ما يشرعون في الخدمة العسكرية عندما يبلغون من العمر 18 عاما.

والإسرائيليون مُلزمون قانونيا بالخدمة في الجيش لمدة تتراوح بين 24 و32 شهرا. ويُعفي في الأغلب أفراد الأقلية العربية التي تمثل 21 بالمئة من سكان إسرائيل، إلا أن بعضهم يؤدي الخدمة العسكرية، ويُعفى أيضا إلى حد كبير منذ عقود الطلاب المتزمتون في المعاهد الدينية.

لكن المحكمة العليا في إسرائيل قضت الشهر الماضي بأن الدولة لا بد أن تبدأ في تجنيد طلاب المعاهد الدينية المتزمتين في الجيش.

وأثار إعفاء المتزمتين دينيا من التجنيد والمستمر منذ فترة طويلة احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية نظمها إسرائيليون غاضبون بسبب عدم توزيع خطر القتال في غزة بالتساوي. أما المحتجون المتزمتون دينيا، فقد أغلقوا طرقا ورفعوا لافتة كُتب عليها “الموت قبل التجنيد”.