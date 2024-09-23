وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش الهجمات على حزب الله مع نظيره الأمريكي

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القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين إنه تحدث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن أحدث الضربات العسكرية على جماعة حزب الله في لبنان.

وقال جالانت على منصة إكس “قدمت للوزير تقييما للوضع فيما يتعلق بتهديدات حزب الله وأطلعته على عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي لتقليص قدرة حزب الله على شن هجمات على المدنيين الإسرائيليين”.

وأضاف “ناقشنا أيضا الوضع الإقليمي الأوسع والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها”.