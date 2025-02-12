وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد: “حرب غزة الجديدة” ستكون مختلفة

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من جيمس ماكنزي وجنى شقير ومها الدهان

القدس/دبي (رويترز) – استدعى الجيش الإسرائيلي قوات احتياط استعدادا لاحتمال استئناف القتال في غزة إذا لم تلتزم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين مع انقضاء مهلة محددة لذلك يوم السبت، وبالتالي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ نحو شهر.

ويتزايد القلق من انهيار وقف إطلاق النار مع تصاعد الغضب في الدول العربية من خطة الرئيس دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل سكانها الفلسطينيين إلى مناطق أخرى وبناء منتجع دولي على الشاطئ.

وقالت حماس إن مصر وقطر اللتين توسطتا مع الولايات المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني، كثفتا جهودهما لكسر الجمود، ووصل وفد من حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لمناقشة وقف إطلاق النار.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وافقت حماس على إطلاق سراح ثلاثة رهائن آخرين يوم السبت المقبل، لكنها قالت هذا الأسبوع إنها علقت عملية التسليم بسبب ما ذكرت أنها انتهاكات إسرائيلية لبنود الاتفاق.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك بالقول إن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بحلول ظهر السبت، وإلا سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار و”سيدع أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الهدنة استهدفت الإفراج السريع عن الرهائن الذين يعيشون ظروف احتجاز قاسية في غزة. وأضاف في تصريحات في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب “إذا أوقفت حماس إطلاق سراح الرهائن فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار وستندلع حرب”.

وأضاف كاتس أن “حرب غزة الجديدة” ستكون مختلفة من حيث شدتها تماما و”ستسمح بتحقيق رؤية ترامب لغزة”.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس في بيان إن الحركة “لن تقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية… (هناك) اتصالات تجري مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بأن إسرائيل ستستأنف “القتال بشدة” إذا لم تلتزم حماس بالموعد المحدد، لكنه لم يذكر عدد الرهائن الذين يجب إطلاق سراحهم.

وقال نتنياهو إنه أعطى أوامر للجيش بحشد قوات داخل غزة وفي محيطها، وأعلن الجيش بعد ذلك بوقت قصير أنه ينشر قوات إضافية في جنوب إسرائيل بما في ذلك عبر استدعاء جنود احتياط.

وقال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن ترامب طلب من العاهل الأردني الملك عبد الله أثناء الاجتماع معه في البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن يتأكد من أن حماس تدرك “خطورة الوضع” إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول يوم السبت.