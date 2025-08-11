The Swiss voice in the world since 1935
وزير الدفاع الإيطالي: إسرائيل “فقدت الصواب والإنسانية”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو في مقابلة نشرت الاثنين بأن الحكومة الإسرائيلية “فقدت الصواب والإنسانية” في ما يتعلّق بغزة وأشار إلى انفتاحه على إمكانية فرض عقوبات على الدولة العبرية.

وقال كروسيتو لصحفية “لا ستامبا” إن “ما يحصل غير مقبول. لا نواجه عملية عسكرية تتسبب بأضرار غير مقصودة، بل نكران تام للقانون والقيم المؤسِّسة لحضارتنا”.

وأضاف “نحن ملتزمون في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، لكن علينا الآن إيجاد طريقة لإجبار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتايناهو على التفكير بوضوح، تتجاوز مجرّد الإدانة”.

وردا على سؤال بشأن احتمال فرض عقوبات دولية على إسرائيل، قال كورسيتو إن “احتلال غزة وبعض الأعمال الخطيرة في الضفة الغربية تشكّلان تحولا كبيرا ينبغي أن تُتّخذ قرارات في مواجهتها تُجبر نتانياهو على التفكير”.

وتابع “لن تكون خطوة ضد إسرائيل، بل طريقة لحماية الناس من حكومة فقدت الصواب والإنسانية”.

وأضاف “علينا دائما التمييز بين الحكومات والدول والشعوب ودياناتهم. ينطبق الأمر على نتانياهو كما ينطبق على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين اللذين باتت أساليبهما للأسف متشابهة بشكل خطير”.

وجاءت تصريحاته بعدما دافع نتايناهو عن خطته للسيطرة على مدينة غزة واستهداف ما تبقى من معاقل حماس والتي أثارت انتقادات من أنحاء العالم.

ورفضت إيطاليا الانضمام إلى صفوف بلدان أخرى أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين. ودافع كروسيتو عن موقف بلاده بقوله إن “الاعتراف بدولة لا وجود لها يحمل خطر التحوّل إلى مجرّد استفزاز سياسي في عالم تقتله الاستفزازات”.

ار/لين/ص ك

قراءة معمّقة

