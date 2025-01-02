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وزير الدفاع السعودي يناقش مع وزير الخارجية السوري عملية الانتقال السياسي

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القاهرة (رويترز) – قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يوم الخميس في منشور على منصة إكس إنه ناقش مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أحدث التطورات في سوريا واستكشفا سبل دعم العملية السياسية الانتقالية هناك.

وضم الاجتماع أيضا وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوريين.

وأضاف “لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق”.

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