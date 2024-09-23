وزير الدفاع يدعو الإسرائيليين للهدوء بعد شن هجمات على حزب الله

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من آري رابينوفيتش ومايا الجبيلي

القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه يتعين على الإسرائيليين التحلي بالهدوء، وذلك بعد أن شن الجيش أوسع موجة من الضربات الجوية على أهداف في لبنان لجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران.

واستهدف الجيش الإسرائيلي في وقت واحد مواقع بجنوب لبنان وسهل البقاع بشرق البلاد والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا.

وقال جالانت في مقطع فيديو نشره مكتبه “نكثف هجماتنا في لبنان، وستستمر العمليات حتى نحقق هدفنا بإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان. هذه أيام يتعين فيها على الإسرائيليين التحلي بالهدوء”.

وفي وقت سابق يوم الاثنين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن غارات جوية وشيكة ستستهدف منازل في لبنان “تخبئ فيها جماعة حزب الله أسلحة”.

وذكر مراسل لرويترز في جنوب لبنان أن سكان الجنوب تلقوا اتصالات هاتفية من رقم لبناني تأمرهم بالابتعاد فورا مسافة ألف متر عن أي موقع تستخدمه جماعة حزب الله اللبنانية. وتلقى مراسل رويترز المكالمة.

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري إن الوزارة تلقت مكالمة مماثلة لإخلاء المبنى، لكنه أشار إلى أن الوزارة لن تفعل. وقال لرويتر “هذه حرب نفسية”.

وفي إفادة بثها التلفزيون في وقت سابق يوم الاثنين أصدر المتحدث العسكري الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري تحذيرا مماثلا وقال إنه “يجري تعميمه باللغة العربية على جميع الشبكات والمنصات في لبنان”.

وقال هاجاري عندما سأله صحفيون حول توغل بري إسرائيلي محتمل في لبنان “سنفعل كل ما يلزم” لضمان عودة السكان الذي جرى إجلاؤهم من شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان، وهي أولوية عسكرية لحكومة إسرائيل.

وقال آندريا تيننتي المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لرويترز إن القوة شهدت في جنوب لبنان “تكثيفا للقصف في جميع أنحاء منطقة العمليات، بالقرب من الخط الأزرق وأيضا في عمق الجنوب”، في إشارة إلى الخط الذي يرسم الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتأتي الضربات في خضم أعنف مواجهات عبر الحدود في صراع محتدم بين إسرائيل وحزب الله بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وفي الإفادة الصحفية عرض هاجاري مقطعا مصورا من الجو قال إنه يظهر عناصر في حزب الله يحاولون إطلاق صواريخ كروز من منزل مدني في لبنان، وهجوما إسرائيليا قبل لحظات من تنفيذ الإطلاق.

وقال “حزب الله يعرضكم للخطر. يعرضكم وعائلاتكم للخطر”.

ولم يدل حزب الله بأي تعليق حتى الآن بشأن التحذيرات.

* طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض

قال شهود من رويترز إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت موجة مكثفة من الهجمات الجوية صباح يوم الاثنين على بلدات بمحاذاة الحدود الجنوبية للبنان وأيضا إلى الشمال منها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية وسكان إن صاروخا سقط في منطقة جبلية غير مأهولة شرقي مدينة جبيل الساحلية يوم الاثنين.

وقال أحد السكان طالبا عدم الكشف عن هويته إن المنطقة لم تتعرض لغارات جوية من قبل، مشيرا إلى أنها تقع بين قرى يقطنها سكان مسيحيون وشيعة.

وسمع مراسلو رويترز في مدينة صور الساحلية بجنوب البلاد طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض فوق جنوب لبنان مع سلسلة من الهجمات الجوية القريبة.

وأفادت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله بأن هجمات جوية إسرائيلية استهدفت ضواحي العديد من البلدات والقرى في الجنوب وسهل البقاع في شرق لبنان. وأظهرت لقطات مصورة أعمدة من الدخان تتصاعد فوق الجنوب.

وأضافت القناة أنه إلى جانب قصف سهل البقاع في شرق لبنان، نفذت طائرات حربية أيضا هجمات جوية على منطقة الهرمل في شمال لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ستة آخرون في الغارة الإسرائيلية على الهرمل. وأضافت الوزارة في بيان أن 11 آخرين أصيبوا في غارة على بلدة عيترون في الجنوب.

وذكر جالانت يوم الاثنين أنه تحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن بشأن أحدث الضربات العسكرية على جماعة حزب الله في لبنان.

وقال جالانت على منصة إكس “قدمت للوزير تقييما للوضع فيما يتعلق بتهديدات حزب الله وأطلعته على عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي لتقليص قدرة حزب الله على شن هجمات على المدنيين الإسرائيليين”.

وأضاف “ناقشنا أيضا الوضع الإقليمي الأوسع والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها”.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم خلال تشييع جثمان القيادي الكبير بالجماعة إبراهيم عقيل الذي قُتل في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة “دخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح”.

ويتعرض حزب الله لضغوط غير مسبوقة منذ انفجار الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاؤه.

واتُهمت إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي يُعد خرقا أمنيا غير مسبوق، لكنها لم تؤكد أو تنف مسؤوليتها.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة عددا من أكبر قيادات حزب الله في هجوم قالت وزارة الصحة اللبنانية إنه أسفر عن مقتل 45 شخصا. وقال حزب الله إن 16 عضوا من الجماعة كانوا من بين القتلى، بمن فيهم القيادي الكبير إبراهيم عقيل والقيادي أحمد وهبي.