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وزير الصحة الأميركي المشكك في اللقاحات يروّج للتطعيم ضد الحصبة

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تحدث وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور، المعروف بأنه مشكك في اللقاحات، الأحد لصالح التطعيم ضد الحصبة، مع انتشار هذا الوباء الشديد العدوى في جنوب غرب البلاد.

وتوفي طفل غير ملقّح في نهاية شباط/فبراير في ولاية تكساس، وهي أول وفاة منذ عقد بسبب هذا المرض.

وكان روبرت كينيدي جونيور الذي ثبّت تعيينه أخيرا وزيرا للصحة، قد أدلى في الماضي بالعديد من التصريحات المضللة حول سلامة لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (الحميراء). كما قلّل من أهمية الوباء مؤكّدا أن هذه المواسم السنوية “ليست غير عادية”.

لكنه كتب في مقال نشرت مقاطع منه محطة “فوكس نيوز” الأحد أنه “يشعر بقلق عميق إزاء تفشي مرض الحصبة في الآونة الأخيرة”.

وأضاف “اللقاحات لا تحمي الأطفال من الحصبة فحسب، بل تساهم أيضا في المناعة الجماعية، ما يوفر حماية للأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي اللقاح لأسباب طبية”.

لكن “الحصول على اللقاح هو قرار شخصي”، وفق ما قال داعيا جميع الأهالي إلى “الحصول على الاستشارة لفهم خياراتهم من أجل الحصول على لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية”.

ولفت إلى أنه طلب من الوكالة الصحية الفدرالية، من ضمنها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) توفير الدعم للسلطات الصحية في تكساس.

وواجهت “سي دي سي”، على غرار وكالات حكومية أخرى، خفضا في عدد الموظفين في الأسابيع الأخيرة كجزء من الإصلاح الشامل الذي ينفذه الرئيس دونالد ترامب للحكومة الفدرالية.

وقال روبرت كينيدي جونيور إن العاملين في مجال الصحة والمسؤولين ومختلف المجموعات مسؤولون عن “ضمان نشر معلومات دقيقة حول سلامة اللقاحات وفعاليتها” وجعل “اللقاحات في متناول كل من يريدها بسهولة”.

ورفض الانتقادات التي تتهمه بمناهضة اللقاحات، مؤكّدا أن آراءه أسيء تفسيرها، فيما أصر على أنه يدافع عن سياسات “منطقية”.

وحتى نهاية شباط/فبراير، تم الإبلاغ عن أكثر من 160 إصابة بالحصبة في أنحاء البلاد، معظمها في شرق تكساس، وفق “سي دي سي”.

وانخفضت معدلات التطعيم في الولايات المتحدة، خصوصا بسبب المعلومات المضللة حول اللقاحات.

سو/الح/دص

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية