وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان يزور الجزائر الاثنين

يزور وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الجزائر الاثنين برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين بالإضافة إلى قضايا “حساسة”، ولا سيما مصير الصحافي المسجون في الجزائر كريستوف غليز، وفق ما أفادت وزارته السبت.

وأكدت الوزارة أن “الهدف من هذه الزيارة هو العمل على فتح فصل جديد من التعاون القضائي بين بلدينا”، مشيرة إلى أن دارمانان سيتناول أيضا قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب، وسيستقبله في الجزائر نظيره لطفي بوجمعة.

بعد بداية الانفراج في العلاقات إثر زيارة لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر، ثم زيارة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو، تعكس زيارة دارمانان تحسنا في العلاقات بين باريس والجزائر بعد ما يقرب من عامين من الأزمة الدبلوماسية العميقة.

وأكدت وزارة العدل الفرنسية أن “حالات فردية حساسة، ولا سيما قضية مواطننا كريستوف غليز، المسجون في الجزائر” ستُناقش خلال الزيارة الاثنين.

وأفادت أوساط الوزير وكالة فرانس برس بأنه يعتزم جعل هذه القضية “المحور الرئيس” للزيارة، على قدم المساواة مع التعاون القضائي.

حُكم على كريستوف غليز بالسجن سبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب” ويقبع خلف القضبان منذ عام تقريبا في الجزائر حيث أوقف في أيار/مايو 2024 في منطقة القبائل بشمال شرق البلاد أثناء عمله على تقرير صحافي.

سيرافق الوزير الفرنسي على نحو “غير مسبوق” وفد من القضاة، يشمل المدعية العامة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيريه، والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن أمله في أن تمثل الزيارة الأخيرة للوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش “بداية” استئناف العلاقات بين البلدين، منتقدا “المواقف السياسية الداخلية” في كلا البلدين في الأشهر الأخيرة والتي “تسببت في الكثير من الضرر” للطرفين.

