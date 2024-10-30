وزير المالية السعودي يؤكد أن مشاريع رؤية 2030 “على المسار الصحيح” رغم “التحديات”

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أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء أن خطة المملكة الخليجية الرامية إلى تنويع مصادر اقتصادها المرتهن بالنفط، تسير “على المسار الصحيح” رغم “التحديات” في تنفيذ بعض المشاريع.

وقال الجدعان في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقد في الرياض والذي يشار إليه أحيانا باسم “دافوس في الصحراء”: “نحن لا نتهرب من التحديات – التحديات المتعلقة بالموارد البشرية والقدرة على التنفيذ”.

وأوضح أنه بسبب تلك التحديات، “تعدّل” الحكومة خططها وتحاول “عدم إرهاق الاقتصاد” بنشاط غير منضبط، وإعطاء القطاع الخاص الوقت “للحاق” بطموحات الحكومة.

وتابع الجدعان: “نحن في الواقع على المسار الصحيح”، مستشهدا بتقييم داخلي قال إنه أظهر أن 87% من الأهداف إما تحققت أو أنها ستتحقق في موعدها المحدد.

وأضاف: “بشكل عام، أعتقد أننا سعداء للغاية بما حققناه في إطار +رؤية 2030+ السعودية، لكننا لسنا مكتفين بذلك”، في إشارة إلى خطة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

وفي إحاطة مع الصحافيين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال الجدعان إن المسؤولين قرروا دفع الإطار الزمني لبعض المشاريع الكبرى إلى ما بعد عام 2030، رغم أنه لم يقدم تفاصيل، وأشار أيضا إلى أنه سيتم تسريع مشاريع أخرى.

كما أنه أكد في أيار/مايو أن “الصدمات” بما في ذلك الحرب في غزة دفعت المسؤولين إلى “إعادة تحديد أولويات” بعض جوانب رؤية 2030.

وتتزايد الشكوك حيال مشاريع كبيرة تُقام في السعودية بينها مدينة “نيوم” المستقبلية الضخمة المقرر إنشاؤها في شمال غرب السعودية ومن المفترض أن تضم منتجعا للتزلج مع مبنى بواجهتين من المرايا سيمتد على مسافة 170 كيلومترا عبر الصحراء من خليج العقبة.

وأفادت تقارير أن السلطات قلصت أهداف الحجم والسكان لرؤية 2030 في نيوم، إلا أن المسؤولين السعوديين لم يؤكدوا ذلك.

وفي جلسة منفصلة خلال المنتدى الأربعاء، لم يتطرق نائب الرئيس التنفيذي في شركة “نيوم” ريان فايز إلى تقارير تقليص الأهداف، لكنه أوضح أن الشركة وصلت إلى “نقطة تحول مثيرة للاهتمام للغاية” من حيث التمويل.

وقال إنه على مدى الأشهر الـ18 إلى الـ24 الماضية، حصلت نيوم على التزامات من جانب القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 60 مليار ريال سعودي (حوالى 16 مليار دولار) إضافة إلى التمويل عن طريق الاستدانة بأكثر من 30 مليار ريال (حوالى 8 مليار دولار).

وتابع فايز: “نرى شهية جيدة للغاية من جانب القطاع الخاص للمشاركة في التمويل والاستثمار معنا في هذا المشروع الذي لن ينجح بالتمويل الحكومي وحده”.

وأضاف: “لطالما كانت النية أن تبدأ الحكومة في ذلك وتستثمر بشكل كبير في البنية التحتية حتى يأتي القطاع الخاص”.

وأكد أن نيوم تعني أكثر من مجرد عقارات وأن السعودية تحاول إنشاء “مدينة المستقبل”، مشيرا إلى أن “العقارات تشكل جزءا كبيرا من المشروع ونيوم هي مبادرة لبناء الاقتصاد”.

ركب/أم/ع ش/نور