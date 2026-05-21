وزير المال : من المتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة لا تقل عن 7% بسبب الحرب

بيروت 21 مايو أيار (رويترز) – قال وزير المال اللبناني ياسين جابر إن من المتوقع أن تؤدي الحرب الدائرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة لا تقل عن سبعة بالمئة هذا العام، وقد تكلف البلاد ما يقدر بنحو 20 مليار دولار.

وفي مقابلة أمس الأربعاء، قال جابر إنه يتوقع أن تؤدي الحرب الحالية إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين سبعة وعشرة بالمئة في عام 2026، مشيرا إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستلحق بلبنان قد تصل إلى 20 مليار دولار.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

