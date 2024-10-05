وزير النفط الإيراني يقول إنه “لا يشعر بالقلق من الأزمات” وسط تهديدات إسرائيل

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دبي (رويترز) – نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) على الإنترنت عن وزير النفط محسن باك نجاد قوله يوم السبت إنه “لا يشعر بالقلق” إزاء الصراع المتصاعد في المنطقة، وذلك وسط تقارير عن أن إسرائيل قد تشن هجوما على إيران.

ونقل موقع شانا عن باك نجاد قوله خلال زيارة إلى منطقة عسلوية “لا أشعر بالقلق حيال الأزمات التي يخلقها أعداء الثورة، وهذه الرحلة تعتبر رحلة عمل عادية”.

وعسلوية مركز للمنشآت الإيرانية التي تستغل أكبر حقل بحري للغاز في العالم، والذي تشترك إيران فيه مع قطر عبر الخليج.