وزير خارجية ألمانيا: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة “غير مقبول”

برلين (رويترز) – قال وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول في بيان يوم الثلاثاء إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة “غير مقبول”.

وأضاف أن “الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لا ينتهك سيادة دولة قطر على أراضيها فحسب، بل يُعرّض للخطر جميع جهودنا لإطلاق سراح الرهائن”، مشيرا إلى أن قطر تلعب دورا محوريا في الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت سابق اليوم مقتل خمسة من أعضائها في هجوم إسرائيلي في الدوحة، بينهم نجل خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة والذي يقيم في الخارج.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير‭ ‬ محمود رضا مراد)