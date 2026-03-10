The Swiss voice in the world since 1935
وزير خارجية ألمانيا: يجب ألا ننسى غزة وسط الحرب مع إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

10 مارس آذَار (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في القدس اليوم الثلاثاء إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يجب ألا تتجاهل الوضع الإنساني المتردي في غزة.

وأضاف فاديفول في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر “يجب ألا نغفل عن محنة أكثر من مليوني شخص هناك. فالوضع الإنساني لا يزال كارثيا. علاوة على ذلك، لا تزال هناك صعوبة بالغة في وصول عمال الإغاثة الإنسانية”.

وأوضح فاديفول أنه تطرق أيضا إلى الوضع المتوتر للغاية في الضفة الغربية خلال مباحثاته مع ساعر، حيث ندد بشدة بأعمال العنف الدامية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

