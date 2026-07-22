وزير خارجية ألمانيا في جولة إفريقية سعيا للفرص التجارية

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

اختتم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زيارة لمدة يومين إلى نيجيريا الأربعاء في وقت تسعى برلين لتوسيع الفرص التجارية في إفريقيا في ظل تزايد النزعة الانعزالية للولايات المتحدة والضغوط الجيوسياسية من روسيا والصين.

ودعا فاديفول إلى “تعزيز التجارة والاستثمار” أثناء لقاء نظيرته النيجيرية بيانكا أودوميغوو-أوجوكوو في أبوجا، بعدما قضى الثلاثاء في العاصمة الاقتصادية لاغوس.

وقالت كلاوديا روث، وهي نائبة في البرلمان عن “حزب الخضر” ترافق فاديفول، لفرانس برس “في هذا العالم، أعتقد أننا نحتاج بشدّة إلى شركاء جدد.. في مواجهة أمراء الحرب في السياسة، في مواجهة أمثال ترامب وبوتين وشي” في إشارة إلى الرؤساء الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ.

تفاقمت حدة التوتر الدبلوماسي والتجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت أحدث ترامب هزّة في السياسية التجارية العالمية وهدد بإحداث اضطراب في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتعمل الصين وروسيا أيضا على تعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع دول إفريقيا.

لكن فاديفول الذي يقوم بزيارته الثالثة إلى إفريقيا هذا العام، قال إن “إمكانات شراكتنا الاقتصادية لم تُستغل بالكامل بعد” في نيجيريا، “لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الشركات الناشئة الحيوي”.

وقال إن التجارة الثنائية سجّلت نموا بنسبة بلغت حوالى 10 في المئة العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت أطلق الرئيس بولا تينوبو سلسلة إصلاحات أشاد بها خبراء اقتصاد ومستثمرون، شملت تحرير سعر النيرة وتعديل قانون الضرائب وإلغاء دعم الوقود.

وأشار فاديفول إلى “المواد الخام الحيوية والطاقة المتجددة وقطاع الصيدلة” كمجالات محتملة للنمو.

كما أشاد بنيجيريا التي تواجه تمرّدا جهاديا في شمالها الشرقي منذ العام 2009، لوقوفها على “خط المواجهة في الحرب على الإرهاب والتطرّف العنيف”.

لكن وعود فاديفول بمواصلة التعاون الأمني وفي المجال الإنساني، تأتي في ظل خفض الميزانية التي تخصصها ألمانيا للمساعدات الخارجية بشكل متكرر.

شددت روث من جانبها على أن المساعدات الإنسانية ستبقى على جدول الأعمال.

وقالت إن موريتانيا التي زارها الوفد الاثنين “تحتاج إليها بشكل ملح”، مشيرة إلى مئات آلاف اللاجئين الذين وصلوا من مالي المجاورة “لأن الوضع في منطقة الساحل خطير جدا”.

وشددت على أن ألمانيا ستسعى “لشراكات على مختلف المستويات” في أنحاء إفريقيا.

وأضافت “أوروبا هشّة جدا، لذا نحتاج إلى شراكة قويّة”.

ويختتم يوهان فاديفول جولته التي تشمل ثلاث دول في جنوب إفريقيا الخميس.

سن-نرو/لين/ح س