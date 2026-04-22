وزير خارجية ألمانيا يناشد إيران عدم تفويت فرصة محادثات السلام

دبلن 22 أبريل نَيْسَان (رويترز) – جدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول دعوته لإيران لعقد محادثات مع الولايات المتحدة في إسلام اباد، وقال إن على طهران أن تحرص على عدم تفويت فرصة استئناف مفاوضات السلام.

وقال فاديفول في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأيرلندية هيلين ماكنتي اليوم الأربعاء “نحن بحاجة بالتأكيد إلى حل عن طريق التفاوض، ولا يسعني إلا أن أكرر دعوتي لإيران بالتوجه إلى إسلام اباد. على إيران أن تحرص على عدم تفويت هذه الفرصة”.

وأضاف “أرى فرصا جيدة لتناول جميع القضايا في المفاوضات”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)